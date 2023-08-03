إهمال حكومي لملف تعويض المتضررين في نينوى

رغمَ مرور أعوام على تحرير نينوى من إرهاب داعش، لا يزال آلاف المواطنين يشكون من عدم تسلم مستحقاتهم من التعويضات، فهناك الكثير من المعاملات على رفوف النسيان بانتظار صرف المستحقات.

سنوات مرت على تحرير نينوى ولا يزال ملف تعويض المتضررين من الارهاب تحت طائلة الروتين المعقد والاجراءات غير البسيطة.



الحصول على اضبارة التعويض هو أشبه برحلةٍ مكوكية تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، اهمال حكومي كبير في وضع الحلول المناسبة والضحية هو المواطن.