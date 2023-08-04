الضرائب تقلق المواطنين وتزيد من عمق مشكلاتهم‎

تثير الضرائب التي فرضت مؤخرا على اغلب السلع والخدمات قلق المواطنين، خاصة وانها تزيد من عمق مشاكلهم الاقتصادية لتزامنها مع تذبذب اسعار صرف الدولار وعدم استقرار السوق.

بالاضافة الى حالة التدهور الاقتصادي التي تنعكس سلباً على واقع المواطن, ويشكو الاخير من الضرائب الاضافية التي فُرضت على اغلب السلع والخدمات العامة فكيف يمكن للمواطن ان يتعامل مع تذبذب اسعارِ الدولار من جهةٍ ومع الارتفاع الحاصل في الاسعار بسبب الضرائب المفروضة من جهة اخرى.

ويرى مراقبون ان فرض الضرائب عادة ما يخضع للمزاج السياسي والانتخابي بعيداً عن الرؤى الاقتصادية وهو ما يخلق هشاشة واضحة في المؤشرات الاقتصادية.



ويرى كثيرون ان ما فُرض من ضرائب استخدمت المواطن كوسيلة لسد جزء من العجز الحاصل في الموازنة خاصة وان توجهات اصحاب القرار لا تذهب إلى جيوب المواطنين من خلال معالجة مشاكلهم.