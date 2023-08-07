البصرة.. اعمدة الدخان تتصاعد من ابراج الابار النفطية

هذا المشهد هو في مناطق شمال البصرة التي تقع بجوارِعدة آبارٍ نفطيةٍ حيث اعمدة الدخان الاسود المتصاعدة من الأبراج تنشر السموم في الهواء.ووفقا لمكتب حقوق الانسان فان معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعتْ ْ الى ما يقارب العشرةٓ الاف اصابةٍ سنويا فيما يتخوف الاهالي من خطورة ضعف الرعاية الصحية لهم.وعلى الرغم من الثروات النفطية التي تتمتع بها البصرة الا ان مستوى الخدمات والرعاية الصحية لا يرتقي الى الحد المطلوب.