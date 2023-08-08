حرائق الصيف.. خطر يهدد الاسواق والفنادق في كربلاء

من القضايا التي بدأت تؤرق المواطن الكربلائي هي كثرة حوادث الحريق خاصة في فصل الصيف والتي تتنوع اسبابها بين تماس كهربائي وارتفاع درجات الحرارة وكان اخرها احتراق مخزن للملابس راح ضحيته أربعة أشخاص في زيارة عاشوراء .الحكومة المحلية والدفاع المدني عزتا حوادث الحريق الى افتقاد المنشآت التجارية والفندقية الى شروط السلامة مماسبب تسجيل أكثر من ألف ومئتي حادث حريق خلال النصف الأول من السنة الحالية.