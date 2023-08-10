سعر "دبل الطابوق" يشهد ارتفاعا في الاسواق

لاكثر من سبعمئة وخمسين الف دينار عراقي وصل سعر دبل الطابوق في الاسواق العراقية، المواطنون واصحاب السكلات هم الاكثر تضررا من هذا الارتفاع، الذي يتزامن دائما مع حلول فصل الصيف وعززه الارتفاع الحاصل بصرف الدولار.اصحاب معامل الطابوق رموا الكرة بملعب وزارة النفط التي قللت حصصهم النفطية تزامنا مع انخفاض ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي.