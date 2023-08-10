حرب المياه تضرب بقوة.. تحذيرات من موجة عطش في العراق

يحتل العراق المرتبة الخامسة بأشد البلدان تضرراً من التغير المناخي بحسب تقرير الأمم المتحدة، فأزمة المياه الشديدة أدت إلى خسارة البلاد سبعين بالمئة من مساحاتها الخضراء، ونفوق مئات الأطنان من الثروات الحيوانية وهجرة العديد من سكان الأرياف.المؤشرات العالمية انذرت السلطات العراقية بأرقام صادمة حول ازمة المياه، الأ ان اخطرها ما تحدث حول اختفاء الأنهار في العراق بحلول عام الفين واربعين وجفاف نهري دجلة والفرات تماماً.ويأتي ملف المياه على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها خلال الزيارة المرتقبة التي تعد الأول من نوعها منذ 12 عاما لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد خلال أيام، والتي تأتي في وقتٍ يسارع فيه العراق الخطى من أجل ترتيب علاقاته الإقليمية والدولية، وفي ضوء مشروع طريق التنمية الذي يتبناه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لربط ميناء الفاو الكبير ب‍تركيا وصولا إلى أوروبا.وتشير تسريبات الى ان تأخر زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق كانت بسبب الشروط التي وضعها اردوغان على بغداد من بينها النفط مقابل المياه والتنازل عن واحد وعشرين مليار دولار (عقوبات على تركيا للعراق)