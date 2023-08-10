زحامات مرورية خانقة اثر قطع جزئي لمجسر محمد القاسم

خمسة وثلاثون يوما هي المدة التي حددت لصيانة فواصل مجسر محمد القاسم، مدة وان التزمت بها الجهات المنفذة الا انها ستولد ضغطا كبيرا على الطرق البديلة مسببة زحامات مرورية خانقة تزامنا مع الحر اللاهب.سائقو المركبات تحدثوا عن معاناتهم اليومية في هذا الطريق مستغربين من احالته للصيانه مرة اخرى، فيما طالبوا بوضع علامات تحذيرية قبل مسافة مناسبة لضمان سلامة الجميع.