الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

خمسة ملايين ومئتا الف طن حصيلة وزارة الزراعة من محصول الحنطة خلال الموسم الشتوي الفائت بعد استغلالها وفرة الأمطار ،معلنة بهذا الرقم وصولهما الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

أكثر من خمسة الاف مرشة ستوزع على المحافظات كافة وبحسب الأهمية، خطة وضعتها الوزارة لمواجهة ازمة الجفاف التي ضربت البلاد عن طريق إدخال وسائل الري الحديثة واستبعاد القديمة منها