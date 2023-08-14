تخوفات بشأن مستقبل انهار العراق

بلاد ما بين النهرين قد تصبح بلا نهرين، مخاوف كبيرة حول مستقبل العراق المائي بسبب انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، صورة تبين الحالة التي تعيشها البلاد في الاونة الاخيرة.وبحسب دراسات فإن عام الفين وخمسة وعشرين سيشهد ظهور ملامح الجفاف الشديدة بشكل واضح جدا في عموم العراق، مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد وبمناسيب منخفضة.وعلى صعيد التحرك الحكومي لمواجهة الازمة، فان سلسلة من اللقاءات والمباحثات السابقة، بين العراق وجيرانه لم تأت بنتيجة ايجابية، ما جعل الشارع العراقي يطالب بحلول دبلوماسية بتحرك اوسع، خصوصا بعد الاعلان عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي الى بغداد من اجل مناقشة عدة ملفات أبرزها المياه والاطلاقات المائية لنهر دجلة الذي بدت عليه ملامح الجفاف واضحة بنسبة كبيرة مما اثر على مستقبل الأراضي الزراعية والاهوار في جنوب البلاد حتى وصل الحال الى هجرة اغلب سكانها.ازمة المياه المتكررة في العراق لم تفلح الحكومات المتعاقبة في حلها مع تركيا وايران حتى اصبحت ورقة ضغط سياسية اقتصادية من خلال التحكم بشكل مطلق بتدفق مياه نهري دجلة والفرات، ليبقى الامل معلقا على النشاط الدبلوماسي ومحاولات البحث الجدي عن حلول اخرى لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة .