نينوى تفتقر لأبسط الخدمات

تعاني محافظة نينوى من نقص حاد في الخدمات على الرغم من إطلاق الأموال المجمدة، فيما عزى مراقبون ذلك الى بعثرة واضحة في أوجه الصرف.

على الرغم من إطلاق أموال نينوى المجمدة والتي رافقتها وعودٌ بتحسين الواقع الصحي والخدمي للمحافظة إلا أن المدينة لم تجن شيئاً من تلك الاموال ولا تزال تعاني من نقص أبسط الخدمات.



مراقبون أشاروا إلى أن أوجه الصرف توزعت بين مشروع ترميم مبنى هنا وأعمالِ إكساء شارعٍ هناك، أما المشاريع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن فلم يتغير من واقعها شيئٌ يذكر.