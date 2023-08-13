بسبب مشروب غازي.. قتلى وجرحى في مدينة الصدر

شجار على علبة "بيبسي" يوقع عددا من القتلى والجرحى داخل مدينة الصدر، بعد تطور الامر لنزاع مسلح بين مجموعة شبان قاموا برشق اطلاقات نارية كثيفة والضحية اناس مستطرقون.ويقول ذوو الضحايا أن هنالك مساومات من قبل الأطراف التي تسببت بالجريمة مع ضباط بمركز الشرطة الذي تم فيه احتجاز المتسببين، مطالبين الجهات العليا بالتدخل شخصيا بهذه القضية.وفي خضم هذه الاحداث المتكررة يطالب عديدون من ضمنهم اهالي مدينة الصدر بحملة تفتيشية كبرى لانتزاع السلاح من المنطقة، الذي بات يسبب يوميا فاجعة لعائلة يسقط منها معيل او طفل صغير.