استنفار أمني وخدمي لاستقبال المعزين في البصرة

البصرة تضع جميع الدوائر الخدمية في حالة استنفار لتقديم الخدمات واستقبال الزائرين الوافدين من جنسيات مختلفة عبر المنافذ البرية والجوية فيما توقعت لجنة زيارة الاربعين في المحافظة أن يصل العدد الإجمالي للزائرين الى اكثر من خمسة ملايين زائر بعد التسهيلات العراقية للزائرين.وعلى مدى سنوات لم تستطع الجهات الحكومية إعادة اعمار منفذ الشلامجة الذي يستقبل أكثر من مليوني زائر، فالمنفذ اليوم عبارة عن كرفانات متهالكة وساحات ترابية تفتقر لابسط الخدمات فيما يشهد منفذ سفوان مع الكويت حركة إعمار متواصلة وتطورا ملحوظا.