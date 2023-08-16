بعد 25 سنة.. احصاء جديد للتعداد السكاني في العراق

أكثر من ربع قرن على آخر تعداد سكاني أجراه العراق، تحديدا عام الف وتسعمئة وسبعة وتسعين، لتعلن وزارة التخطيط عزمها اجراء احصاء جديد نهاية العام المقبل بعد رصد المبالغ المالية له في الموازنة.جملة من العوائق قد تعطل عجلة اجراء التعداد السكاني التاسع في مناطق البلاد كافة من أهمها وصول خدمة الإنترنت الى ابعد نقطة على الأرض وتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ هذه العملية بحسب مختصين.