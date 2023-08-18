طريق قناة الجيش..تخسفات وحفر تتسبب بحوادث مميتة

خطر حوادث المركبات تزداد نسبته في انفاق طريق قناة الجيش بسبب الحفر والتخسفات وتهالك الطريق، رغم صرف مبالغ مالية كبيرة من اجل اصلاحها .





سنوات من اعمال الصيانة والادامة وصرف الاموال لانفاق قناة الجيش، والنتيجة حفر وتخسفات وتشققات حتى على جانبيه، تسببت بحوادث مميتة.



اصحاب السيارات بينوا حجم الخسائر والاضرار التي تحدث بمركباتهم بسبب هذه الانفاق المهملة فضلا عن الاعطال التي من الممكن حدوثها ..