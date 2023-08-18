اهالي حي الغدير يعانون نقص المياه والكهرباء

يعاني اهالي حي الغدير في محافظة كربلاء نقصصا حادا في المياه والتيار الكهربائي فيما اكدت الحكومة المحلية وجود مخاطبات مع الوزارات المعنية لوضع حلول حقيقية.





نقص حاد في الخدمات الأساسية لحي الغدير في كربلاء يزيد من معاناة الأهالي ابرزها الماء والكهرباء فضلا عن انتشار النفايات في الشوارع العامة مطالبين الحكومة المحلية بأيجاد حل لهم.



الحكومة المحلية من جانبها كشفت عن وجود مخاطبات مع الوزارات المعنية بشأن زيادة حصة الأطلاقات المائية وتحسين وضع التيار الكهربائي خاصة وأن المحافظة مقبلة على مراسيم الزيارة الأربعينية.