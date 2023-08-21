بينها العراق.. ازمة الجفاف تهدد 25 دولة حول العالم

ناقوس خطر ندرة المياه يدق في خمس وعشرين دولة بحسب تقارير عالمية, جراء النمو السكاني والتحضر والتصنيع والتغير المناخي والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه ,ما يعني أن أربعة مليارات فرد من سكان الارض يواجهون إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا وقد يرتفع هذا الرقم أكثر بحلول عام الفين وخمسين.بلاد الرافدين ليست بمأمن عن هذه الازمة, حيث تشير تقارير أن رافديه سيضمحلان عام الفين واربعين وكلمة السر هي دول المنبع أيران وتركيا اللتان مازالتا تقطعان حصصه المائية المغذية لنهري دجلة والفرات من دون هوادة او التزام بالأتفاقيات الأممية مع الجانبين، ما جعل مهد الحضارة يئن من حرب المياه التي قد يتحول بموجبها الى صحراء قاحلة بحسب مختصين اذا ما أستمرت الدول بأستغلال ملف المياه وجعلها ورقة للضغط على العراق لتحقيق مصالحها كمقايضة النفط بالماء بالنسبة لتركيا, فيما تواصل وزارة الموارد المائية أجراء مفاوضاتها مع الدولتين لحلحلة هذه المشكلة.جفاف نهري دجلة والفرات بات أمرا مقلقا و يهدد أمن العراق المائي والغذائي والبيئي خصوصا مع تقليص الاطلاقات المائية الى ثلاثين بالمائة من حق العراق الطبيعي ما أثر على الانتاج الزراعي والخطة الصيفية لبعض المحاصيل.