اهالي الموصل يعانون تجمع النفايات والمياه الاسنة

تعاني احياء في مدينة الموصل تجمع النفايات والمياه الاسنة بسبب انسداد معظم شبكات المجاري وقلة المشاريع الخدمية، فيما طالب المواطنون بوضع حلول عاجلة مع اقتراب فصل الشتاء.

تجمع النفايات وانتشار المياه الآسنة في العديد من احياء الموصل ظاهرة بدأت تتزايد بشكل كبير في الاونة الاخيرة وحي الرسالة في مقدمة تلك الاحياء السكنية.



مواطنون شكوا من اهمال الحكومة المحلية وتلكؤ انجاز المشاريع وانسداد معظم شبكات المجاري فيما طالبوا بوضع الحلول العاجلة قبل قدوم فصل الشتاء.