الزعفرانية ..امراض تنتشر بين المواطنين بسبب المجاري

تحويل خطّ لمياه الامطار الى ممرّ للمجاري في احدى مناطق الزعفرانية، تسبّب بإنتشار الأمراض في المنطقة خصوصا بين الاطفال. الاهالي طالبوا الجهات المعنية بالتدخّل لحلّ الموضوع .

منطقة مسجّلة بدوائر الدولة الرسمية، يتحوّل فيها خط لمياه الامطار الى ممر لمياه الصرف الصحي من قبل دائرة المجاري بحسب اهل المنطقة ما تسبب بتلوث بيئي وانتشار للامراض خصوصا بين الاطفال.



توفير الخدمات والخلاص من مياه المجاري مطالب صدحت بها حناجر اهل هذه المنطقة، والى الان لا استجابة من كل الجهات.