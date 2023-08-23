مع قرب الزيارة الأربعينية أصحاب المواكب يتظاهرون

بعد ازالة عدد من المواكب في النجف على الطريق المؤدية الى كربلاء بسبب اعمال توسعة الشوارع، تظاهر اصحاب المواكب مطالبين بإيجاد حل لهم مع قرب زيارة الاربعينية.

لم يجد أصحاب المواكب في النجف الاشرف بداً الا التظاهر بعد ازالة مواكبهم والخيم المؤقتة المنصوبة لخدمة زائري الاربعينية على خلفية تنفيذ مشروع توسعة الطريق المؤدية الى كربلاء.



محاولات أصحاب المواكب للوصول الى محافظ النجف فشلت، مؤكدين انهم تلقوا تهديدا بالحبس وتكسير خيمهم أن نصبوها مجددا