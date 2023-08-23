بالفيديو: صيانة المجسرات تثير امتعاض المواطنين

في الوقت الذي تعاني العاصمة بغداد من زحامات مرورية خانقة زادت أعمال صيانة المجسرات من تلك الزحامات إذ يشكو المواطنون من بطء اعمال التنفيذ فيها، مجسر حي العامل غاب العمل عنه تماما حيث لا يوجد هنا غير قناني الغاز وبعض المعدات البسيطة ولا أثر لمهندسين او عمال فوق المجسر.دائرة المشاريع ارجعت اسباب عدم وجود كوادر في موقع العمل الى وجود أعمال فحص تخص المرحلة الثانية فيما نفت توقف أعمال الصيانة مع التزام كوادرها بالتوقيتات المعلنة.