مواطنون يطالبون باستمرار توزيع السلة الغذائية

منذ فترة واسعار المواد الغذائية مستقرة بشكل نسبي في الاسواق رغم تقلبات الدولار بين حين واخر، واحد اسباب هذا الاستقرار توفير مفردات السلة الغذائية التي يعتمد عليها اكثر من خمسة ملايين ونصف المليون فرد عراقي .استمرار توزيع السلة شهريا مطلب قدّمه المواطنون خصوصا الطبقة دون المتوسطة التي تعتبر المستفيد الاكبر من السلة الغذائية.