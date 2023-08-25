المشاريع الخدمية في الديوانية تشكو الاهمال والتلكؤ

تسبّب عدم إنجاز المشاريع المهمة طيلة السنوات الماضية إلى تهالك البنى التحتية في الديوانية، وهو ما يعكس الوضع الخدمي "المتردّي" في المحافظة منذ سنوات طويلة.







أكثر من عشرين عاما ومنطقة شارع ثلاثين في محافظة الديوانية، تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية وتردي شبكات الكهرباء والماء، دون أي استجابة لمطالبهم على مر السنين.



وبحسب معنيين فإن مشاريع عدة ادرجت ضمن خطة الأمن الغذائي، وهي في طور الإحالة ضمن مشاريع محافظة الديوانية بعد المصادقة عليها.