اكوام طينية وسط دجلة تثير مخاوف المواطنين

هذا هو حال نهر دجلة ثاني اطول انهار الشرق الاوسط، ملامح انحسار المياه بانت بشكل واضح مادفع الكثيرين للمطالبة بقطع العلاقات التجارية مع دول المنبع ورفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لما سببه تعمد الجيران في منع تدفق المياه نحو الانهر .وزارة الموارد المائية تقول ان الملف المائي من اولوليات بغداد وانها عازمة على الدفاع عنه والتفاوض بشكل جدي مع انقرة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان .