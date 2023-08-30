مشروع صيانة شبكات مجاري ايمن الموصل يثير التساؤلات

بمدة تعاقدية لثلاث سنوات لا يزال مشروع صيانة شبكات المجاري في ايمن الموصل يعاني التلكؤ والاهمال ، وسط تساؤلات عدة عن حقيقة توقف العمل في هذا المشروع رغم تكلفته العالية.

اكثر من ستمئة مليار دينار هي تكلفة مشروع صيانة شبكات المجاري في ايمن الموصل ولمدة ثلاث سنوات ، تساؤلات عدة عن حقيقة هذا المشروع فالتلكؤ هو سيد الموقف.



مئة وثمانون يوماً مضت على هذا المشروع ولم يتحقق شيئاً يذكر مقارنة بالمبلغ المذكور بحسب مراقبين الذين اشاروا أيضاً الى أن التلكؤ الحاصل تسبب بمشاكل كثيرة لاهالي الجانب الايمن لمدينة الموصل.