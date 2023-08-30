بغداد.. تضخّم سكاني في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي

تسعة ملايين نسمة، تقديرات أصدرتها وزارة التخطيط لعدد السكان داخل العاصمة بغداد، ما يعني ان العاصمة تعاني تضخماً سكانياً هائلاً انعكس سلبا على الخدمات الأساسية، لاسيما الصحية والتعليمية، مع غياب تام للتخطيط الستراتيجي الذي يمكن أن يضمن مواجهة هذا التوسع البشري.العاصمة بغداد لم تشهد تخطيطاً عمرانياً منذ قرابة الخمسين عاماً، اذ غابت عنها التحديثات التي تتلاءم مع الزيادة المتوقعة في النمو السكاني، لاسيما مشاريع البنى التحتية مثل الكهرباء والماء وخطوط النقل والشوارع والتقاطعات وباقي الخدمات، التي تتأثر سلباً بهذا الانفجار السكاني، كما وتؤثر تلك الزيادة الملحوظة الى تضخم اسعار الوحدات السكنية والسلع والمواد، فضلا عن التلوث البيئي والاختناقات المرورية.ولوضع الحلول المناسبة للتضخم السكاني يرى خبراء إن العاصمة لا تحتاج فقط الى تطوير داخل المركز والمناطق القريبة منه، بل هي بحاجة الى مشاريع ستراتيجية كبرى للتوسع خارج إطار المدينة لضمان التقليل من الزخم ولتخفيف العبء على الخدمات المقدمة، بما يوازي حجم الزيادة البشرية الحاصلة.وتتوقع تقارير حكومية ارتفاع إجمالي عدد سكان العراق إلى خمسين مليوناً بحلول عام الفين وثلاثين، في ظل تقديرات بزيادة سنوية تتراوح بين ثمانمئة وخمسين ألفاً ومليون نسمة، مع احتمال أن يرتفع العدد إلى ثمانين مليوناً بحلول العام الفين وخمسين.