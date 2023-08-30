بغداد تستعد لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

العاصمة بغداد تستعد لاستقبال مسيرة العشق الحسيني، تحضيرات بدأت من نصب المواكب والتي ستوفر الخدمات من مأكل ومشرب ومبيت الى زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وبحسب زوار المحافظات الذين دخلو بغداد فان طريق مسيرهم من منازلهم الى نقطة وصولهم الحالية كان مؤمنا بالكامل فضلا عن وجود جميع الخدمات.