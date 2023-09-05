كربلاء..زيارة الاربعين تبلغ ذروتها وسط تعزيزات امنية

مع اقتراب موعد الزيارة الاربعينية.. السلطات الأمنية تكثف جهودها وتنشر قطعات اضافية في جميع أرجاء كربلاء لاسيما بعد دخول أعداد هائلة من الزائرين بجنسيات عربية وأجنبية.. في خطة امنية خلت من قطوعات الشوارع المؤدية الى مركز المدينة.المواكب الحسينية هي الاخرى عززت الجهود من اجل تقديم افضل الخدمات على مدار أربع وعشرين ساعة تزامنا مع ارتفاع اعداد الزائرين الى كربلاء.