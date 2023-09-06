سوق الغزل التراثي مهدد بالازالة

سوق الغزل في بغداد مهدد بالازالة، مستثمر لايكترث للتراث ولا مئات الالاف من المتبضعين الذين يعتبرونه قبلة اسبوعيا، اقدم على تهديد اصحاب المحال والاكشاك الموجودة هنا منذ منذ عشرات السنين.ويقول اصحاب المحال الان، انهم مهددون من قبل جهات غير معروفة اعطتهم مهلة لاخلاء المكان، والا ستتخذ اجراءات بحقهم سيندمون عليها مستقبلا.وما بين امانة بغداد وديوان الوقف السني، يقف اصحاب هذه المحال بانتظار حل يوقف الازالة التي ستتسبب بهدم معلم بغدادي وقطع المئات من الارزاق.