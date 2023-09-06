مشاجرة بين اطفال تتحول الى جريمة قتل

مشاجرة بين اطفال تطورت لتكون نتيجتها جريمة قتل، والضحية المواطن حقي صاحب الستة والاربعين عاما بعد ما تلقى طعنة سكين قتلته في الحال.الضحية ترك وراءه خمسة اطفال وامهم، فيما طالبت ابنته بالقصاص من القاتل واخذ حق والدها المغدور.