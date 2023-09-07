الموصل تعاني قلة المشاريع الخدمية وتعطيل فرص العمل

رغم ضخامة الأموال التي استحصلت عليها نينوى لكنها لاتزال بحاجةٍ لمشاريع تمس حياة المواطن ويؤدي غيابها إلى تعطل عجلة الحياة في المحافظة.اعمار الموصل القديمة المدمرة وبناء المدارس والمشاريع والمؤسسات الصحية والخدمية وضمان فرص العمل، كل ذلك يعد من أولى الأولويات بحسب ممثلين عن المحافظة.