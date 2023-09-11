بغداد..زحامات مرورية خانقة بسبب انشاء نفق

غلق طريق معسكر الرشيد بسبب مشروع انشاء نفق فاقم من معاناة الازدحامات لساكني المناطق المارة من هنا. اما المواطنون فقد فضلوا السير على الدخول في معترك المركبات هذا، الذي يدخلهم في طرق بديلة لا تتناسب مع الزخم الحاصل للعجلات.وبحسب مواطنين فان الشارع البديل الذي تمر منه المركبات يكون دون انارة ليلا ما قد يعرضهم الى التسليب او الخطف ناهيك عن خطر الحوادث.