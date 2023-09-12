بعد اختفائها الطفلة ريتاج في منزل جيرانها .. ولكن!

بعد ان اختفت يوما كاملا، عثر على الطفلة ريتاج ذات التسعة اعوام اشلاء متقطعة محترقة.. والجانية هي الجارة.

اختفت لاكثر من اربع وعشرين ساعة، قبل ان يتم العثور عليها اشلاء مقطعة داخل منزل جارتها.. الطفلة ريتاج صاحبة التسع سنوات تعرضت لجريمة قتل بشعة، والرواية على لسان ذويها.



بعض اشلاء الطفلة ريتاج عثر عليها مرمية في مكب للنفايات، هذه الجريمة البشعة دفعت ذوي الطفلة للمطالبة باعدام الجانية في مكان ارتكاب الجريمة.