نقص الخدمات يفاقم معاناة المواطنين في قضاء الدغارة

قضاء الدغارة يعاني من نقص الخدمات والكسبة يشكون من تأخير العمل في الجسر الذي أثر على ارزاقهم.

يعاني قضاء الدغارة في الديوانية من نقص الخدمات وتباطؤِ العمل في الجسرِ الذي يعدّ العصب الرئيس للحركة الاقتصادية، ما اثّر سلبا على المستوى المعيشي للعديد من للكسبة.



حملة الاعمارِ لعددٍ من مشاريع قانون الامن الغذائي، التي نُفذت في مركزِ القضاء تسببت بتضرر بعض الفئات، بحسب مسؤولين محليين تحدثوا عن قرب اكتمال ابرز المشاريع.