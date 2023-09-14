ارتفاع الدولار يتسبب بركود حاد في الاسواق

بفارق خمسة وعشرين الف دينار لكل مئة دولار تبتعد السوق الموازية باسعار صرف الدولار عن سعره الرسمي , امر تسبب بركود حاد في الاسواق وارتفاع اسعار المواد المستوردة بصورة عامة .خبراء المال والاقتصاد يقولون ان ارتفاع سعر الصرف جاء نتيجة تسرب الدولار الى خارج العراق وعدم السيطرة عليه رغم وجود المنصة الرسمية .