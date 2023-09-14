الموصل القديمة تعاني من الدمار والاهالي يناشدون

لا تزال مدينة الموصل القديمة وعلى الرغم من مرور سنوات على التحرير تعاني من الدمار والاهمال على الرغم من الاموال الطائلة التي خصصت الى محافظة نينوى فيما علل مواطنون ذلك الى غياب الدعم الحكومي الواضح.





عوائل شُردت وبيوت هُدمت ، لا تزال الموصل القديمة قاعاً صفصفاً لا حياة بها ، فتراث الموصل النابض بإصرارٍ اصبح اليوم في ادراج النسيان.



أعوامٌ توالت وسُنونٌ مرت ، لم يتكرر في قديمة الموصل سوى مشاهد الأنقاض المتراكمة التي قد تطفح منها بين حين وآخر بعض الجثث القابعة تحت منازلها المدمرة ومايزال الغياب الحكومي مستمراً بشكل فاضح.