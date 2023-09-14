الواقع الخدمي في الديوانية يشهد تردياً يؤرق سكانها

ثلاثون مشروعا متلكئا في الديوانية والمواطنون يشكون من تأثيرها سلبا على حياتهم واعمالهم اليومية والحكومة تحاول إيجاد الحلولنقبل باي شيء... هذا هو حال المواطنين في الديوانية، بعد تلكؤ العديد من المشاريع الخدمية لسنوات ، والتي اثرت سلبا على حياتهم واعمالهم اليومية.ثلاثون مشروعا متلكئا ما بين وزارية وأخرى ضمن موازنة تنمية الأقاليم، والتي كشفت الحكومة المحلية عن سعيها لإيجاد الحلول لها بعد فسخ التعاقد وسحب العمل، من الشركات المتلكئة.