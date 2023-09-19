ارتفاع أسعار القرطاسية يسبب عبئا على المواطنين

شكا اهالي الديوانية من ارتفاع أسعار القرطاسية قبيل العام الدراسي، متسائلين عن الاسباب والمبررات التي وصفوها بغير المقبولة. فيما عزا اصحاب المكتبات الى ارتفاع أسعار الدولار الذي كانت عاملا أساسيا في رفع أسعار المواد المدرسية.

تتجدد معاناة اولياء التلاميذ مع بدا كل عام دراسي جديد بارتفاع اسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية مع تدني مستوى دخل الفرد في الديوانية.



ارتفاع أسعار الدولار كانت عاملا أساسيا في رفع أسعار المواد المدرسية، فيما اولت وزارة التربية اهتماما بمناطق النزوح والمحافظات الأشد فقرا، لشمولهم جدولة توزيع القرطاسية على التلاميذ قريبا، بحسب تربية المحافظة.