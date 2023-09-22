ومابين التكتك والباص ذي الطابقين كمثل الثرى والثريا امر دفع الكثيرين للمطالبة بتفعيل خطوط النقل العام مجددا داخل العاصمةوزارة النقل من جانبها ارجعت اسباب اختفاء الباصات في بعض المناطق الى كثرة الزحامات المرورية واكتظاظ السكان وصعوبة التنقلاذن بعد ان كانت الثانيةَ في العالمِ بعددِ الباصاتِ ذاتِ الطابقين.. اصبحت بغدادُ شبهَ خاليةٍ من تلكَ الباصات، في وقتٍ غزت عجلاتُ التكتك الشوارعَ ناقلةً صورةً مشوهةً للعاصمةِ حسب مواطنين.