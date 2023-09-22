ما مصير تخصيصات صندوق إعادة إعمار صلاح الدين؟

الخراب والدمار لا يزالان يسودان المشهد في المناطق المتضررة من الإرهاب في صلاح الدين من دون التفاتة من صندوق إعادة الاعمار الذي اهمل اغلب المناطق، فالعمل لا يتناسب مع حجم الاموال التي رصدت لهذا الصندوقالحكومة المحلية بينت أن صندوق إعادة الإعمار لم يكن منصفاً لصلاح الدين مقارنة ببقية المحافظات وقياساً بحجم الدمار الذي حل بمدن المحافظةلم يكن لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة اي دور في صلاح الدين على الرغم من تخصيصاته المالية الهائلة.. وهو ما دفع الاهالي لمطالبة الحكومة بمحاسبة المقصرين والمتلكئين في اطلاق المشاريع.