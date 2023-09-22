العراق: لا وضوح في مطلب انسحاب القوات الأجنبية

رغم أن المعلن هو حراك حثيث لانهاء الوجود العسكري الامريكي في البلاد, لكن الحوارات والنقاشات تعطي صورة مختلفة الجانب الامريكي يشير بصورة غير مباشرة الى بقاء قواته مع التأكيد على التزامه باتفاقية الاطار الاستراتيجي طويلة الامد, ليطرح هذا الامر جملة تساؤلات عن حقيقة الموقف الفعلي .من جانب اخر يشير البعض الى ضعف في مواقف الجانب العراقي حيال الامر خاصة مع وجود قرار نيابي قد صوت عليه سابقاً .ووفقاً للمعطياتِ يؤكدُ كثيرون ضرورةَ ان تكونَ مطالبُ الجانبِ العراقي بخروجِ القواتِ الامريكيةِ وانسحابِها وفق طلبٍ واضحٍ لا يقبلُ التشاورَ ولا يخضعُ للضغوطات.