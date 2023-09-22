تخوّف من استغلال المال السياسي في الانتخابات

استغلالُ المالِ السياسي من قبلِ شاغلي المناصبِ الحكوميةِ، لكسبِ اصواتِ الناخبين سمةٌ امتازت بها عملياتُ الاقتراعِ السابقةُ، وتحذيراتٌ من استمرارِ هذا النهجِ في انتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ المقبلة.قانونُ مفوضيةِ الانتخاباتِ يمنعُ استخدامَ مواردِ الدولةِ في الحملاتِ الانتخابية، فيما طالب مراقبون بمحاسبةِ المخالفين وتشديدِ الإجراءاتِ الرادعة.