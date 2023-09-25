أهالي الديوانية يشكون من انخفاض القدرة الشرائية

يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا ينهك جيوب العراقيين كونه تسبب بارتفاع اسعار السلع والمواد واللحوم والاسماك في الاسواق المحلية.

كساد وركود أصاب الأسواق المحلية في الديوانية، نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم وباقي السلع الأخرى بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما طالب مواطنون بتشديد الرقابة التجارية.



إجراءات البنك المركزي غير كافية للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي كما يراها مختصون، فيما أشاروا الى ارتفاع نسب التضخم، وحاجة الحكومة الى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ارتفاع اسعار الدولار.