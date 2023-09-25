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وزير العمل يتابع تأخر رواتب الرعاية الاجتماعية

بالفيديو

2023-09-25 | 02:30
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وزير العمل يتابع تأخر رواتب الرعاية الاجتماعية

المصدر:
السومرية
75 مشاهدة

وجه وزير العمل بمتابعة قضايا المواطنين بخصوص تأخر وصول الباحث لهم أو شمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية، إضافة الى دعم الشباب بقروض ميسرة وسط عدد من شكاوى المواطنين.

بعد ان قدم من محافظة بعيدة بوجهه الشاحب وجسمه الهزيل ، يترقب هذا الشاب دوره لطرح مشاكل تعسر وصولها للجهات ذات العلاقة، وسط لفيف من مواطنين عانوا من مرارة الحياة بعد اشتداد أزماتهم.

وزير العمل وجه بمتابعة قضايا المواطنين، لا سيما من لديهم مشكلة بتأخر وصول الباحث لهم او تاخر شمولهم بوجبات الرعاية الاجتماعية.
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