زحامات خانقة بسبب مشروع نفق معسكر الرشيد

زحامات وارباك في حركة المركبات، مشاريع فك الاختناقات المرورية تثير امتعاض المواطنين مع غياب الطرق البديلة خصوصا بعد قطع اربعة طرق في مقتربات مشروع نفق معسكر الرشيد.انعدام الثقة لدى المواطنين دفعهم للمطالبة بالاسراع في انجاز العمل لاسيما وان الكثير من المشاريع السابقة تعدت المدد المحددة بفترات طويلة.