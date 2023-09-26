اكثر من 41 مليون عراقي يتسلمون السلة الغذائية

دوامة الارتفاع والانخفاض لسعر صرف الدولار ما زالت تؤثر على الشارع العراقي، اما اصحاب الدخل المحدود فقد اسهمت السلة الغذائية بشكل كبير في اعانتهم حيث باتت توزع الى اكثر من واحد واربعين مليون فرد بحسب الجهات المعنية .وبحسب وكلاء المواد الغذائية والمواطنين فان مفردات السلة اصبحت تسلم كاملة وبوقتها المحدد لها من قبل الوزارة.