دار المسنين يقيم حفلا بمناسبة المولد النبوي الشريف

في المولد الشريف رفعت اصوات الاهازيج الدينية داخل دار المسنين هذا . احتفالية كان ابرز ما يميزها البسمة التي ارتسمت على وجوه الساكنين في هذا الدار .وعبر كبار السن الساكنون في الدار عن سعادتهم بمثل هذه الاحتفاليات التي تقام والتي تجعلهم يعيشون اجواءها كانهم اسرة واحدة .وكان الاحتفال قد تضمن رسالة مجتمعية تهدف الى تشجيع الابناء على رعاية والديهم والحرص على توفير نمط المعيشة المناسب لهم، رغم ما توفره الجهات الحكومية من دعم واضح لدور المسنين في البلاد.