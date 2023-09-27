الخناقات المرورية..معاناة يومية في بغداد

زحامات مرورية خانقة تعيشها بغداد يوميا وتستمر الى اوقات طويلة اثارت استياء المواطنين في ظل غياب الحلول الحكومية العاجلة.

طوابير من العجلات، متوقفة او تسير بشكل بطيء للغاية، كل يوم تعيش العاصمة بغداد هذا الوضع، بسبب الزحامات المرورية الخانقة التي تمتد الى اوقات طويلة .



حلول حكومية غائبة الى الان، هذا ما اثار استياء المواطنين خصوصا وان العام الدراسي الجديد على الابواب امر قد يعقد المشكلة بشكل اكبر.