قلة الكوادر تتسبب بتأخر إنجاز معاملات المواطنين

ثلاثة موظفين هم من يديرون دائرة التسجيل العقاري في سامراء لقلة الكادر الوظيفي.. معاناة كبيرة يعيشها المواطنون لتأخر إنجاز معاملاتهم فيما طالبوا بإيجاد الحلول.حكومة صلاح الدين بينت اسباب ومعوقات عمل الدائرة وأبرزها التزوير والتلاعب في سجلاتها وقلة الكوادر العاملة لخدمة المواطنين.بعد إغلاقها لأكثر من شهرين تعاود دائرة التسجيل العقاري في سامراء بفتح أبوابها فيما تعلوا مناشدات المواطنين بتعزيز كادر الدائرة بالموظفين لانجاز معاملاتهم المتأخرة .