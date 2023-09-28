تفاصيل مؤلمة.. ثلاثة اطفال يعنفون من قبل "زوجة والدهم"

الضرب المبرح واعقاب السكائر والزيت الحار، عذّب الاطفال الثلاثة عباس وعلي وفدك من قبل زوجة والدهم وبمساعدته، ليلقى الاكبر حتفه نتيجة شدة التعذيب والضرب. والدتهم التي تخوض صراعا لاستحصال حق اطفالها المعنفين بعد سجن والدهم وزوجته، ناشدت لاستحصال مستمسكاتهم الرسمية التي يتحفظ عليها ذوو الجناة، كي يعودوا لحياتهم الطبيعية. وشاعت في الآونة الاخيرة ظاهرة تعنيف الاطفال أبرزها قصتا موسى وحيدر، وسط دعوات لتدخل جميع الاطراف لإبعادهم عن النزاعات العائلية التي يذهب الطفل ضحيتها في النهاية.