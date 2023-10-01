البرلمان يصوت على اعتبار ضحايا الحمدانية شهداء

اصداء فاجعة عرس الحمدانية الذي تحول الى جحيم امتدت الى البيت التشريعي الذي صوت على قرار يضمن حقوق ضحايا الحمدانية من الشهداء والمصابين على حد سواء.الحرائق التي التهمت الكبار والصغار هي امتداد لحوادث سابقة تقف وراءها جملة من الاسباب دعا نواب الى معالجتها منها عدم الالتزام باجراءات السلامة والاهمال الحكومي اضافة الى الفساد.